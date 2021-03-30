Замглавы Минэнерго объяснил рост цен на бензин

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин в беседе с радио «Комсомольская правда» объяснил, почему бензин в России дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.

По его словам, на это влияют три фактора.

«Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — сказал он.

Вторым фактором является то, что темпы подорожания бензина довольно плавные и не повторяют динамику цены на нефть, которая может меняться на десятки процентов вверх или вниз.

«Третий момент — бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — добавил Сорокин.

Ранее сообщалось, что средние цены на бензин в России за неделю выросли на 12 копеек.