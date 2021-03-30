Исследование: 11% россиян сталкивались с мошенничеством в сфере интернет-покупок
- Pixabay
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам экспертов, в сфере онлайн-торговли самыми распространёнными мошенническими схемами является обман с недоставкой товара или не оплатой покупки, фишинг, подделка аккаунтов торговых площадок, использование методов социальной инженерии.
Большинство участников исследования (61%) считают, что бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы.
Ранее директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФАН рассказал, как обезопасить себя от мошенников.