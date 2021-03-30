Исследование: 11% россиян сталкивались с мошенничеством в сфере интернет-покупок

За прошедший год 11% россиян сталкивались с мошенничеством в сфере интернет-покупок, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ. Из них 7% лишились средств в результате действий злоумышленников, 4% смогли вернуть свои деньги.

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