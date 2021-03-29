В Петербурге назвали дату общегородского субботника

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В Санкт-Петербурге назвали дату общегородского субботника. Мероприятие пройдёт 24 апреля без массовых акций экологического и культурно-просветительного характера.
В Петербурге назвали дату общегородского субботника
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на вице-губернатора Николая Бондаренко.

«Тем не менее субботник с участием горожан в этом году состоится. Он будет организован таким образом, чтобы избежать массового скопления людей. Места проведения будут опубликованы позже», — сказал Бондаренко.

В уборке примут участие все городские коммунальные, дорожные, садово-парковые и другие службы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.

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