В Петербурге назвали дату общегородского субботника
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на вице-губернатора Николая Бондаренко.
«Тем не менее субботник с участием горожан в этом году состоится. Он будет организован таким образом, чтобы избежать массового скопления людей. Места проведения будут опубликованы позже», — сказал Бондаренко.
В уборке примут участие все городские коммунальные, дорожные, садово-парковые и другие службы.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.