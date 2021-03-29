Эксперт рассказал об отличиях между каско и ОСАГО

Эксперт по страхованию Андрей Тростин рассказал о различиях между каско и ОСАГО.

В беседе с ФАН он напомнил, что это два принципиально разных вида страхования автомобиля: первый — обязательный, а второй — добровольный.

По словам Тростина, по ОСАГО страхуется ответственность перед третьими лицами, а каско защищает владельца от непредвиденных трат, независимо от того, был он признан виновником или неумышленно сам причинил вред своему авто.

«Расчёт стоимости полиса осуществляется по установленным ЦБ тарифам для ОСАГО, а также марке, модели и мощности автомобиля. Для каско также имеет значение его стоимость», — сказал эксперт.

Как добавил Тростин, по ОСАГО убыток возмещается направлением на ремонт в специализированную СТО, по каско убыток может быть также возмещён в натуральной форме — деньгами по калькуляции страховщика.

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