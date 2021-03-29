Подводные лодки ЧФ провели учебные торпедные стрельбы

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Подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» провели учебные торпедные стрельбы в акватории Чёрного моря.
Подводные лодки ЧФ провели учебные торпедные стрельбы
  • © Главный штаб ВМФ

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В ходе манёвров экипажи провели стрельбы практическими торпедами из подводного положения по условной морской цели, которую имитировал один из малых противолодочных кораблей.

После завершения учений все торпеды были подняты из воды катером-торпедоловом.

Ранее портал Newinform сообщал, что учения военных инженеров прошли в Восточном военном округе.

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