Путин учредил юбилейную медаль в честь 800-летия Нижнего Новгорода

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Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Путин учредил юбилейную медаль в честь 800-летия Нижнего Новгорода
  • Reuters

«В ознаменование 800-летия города Нижнего Новгорода постановляю учредить юбилейную медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода», — говорится в указе

Медаль будет изготовлена из латуни, на лицевой стороне будут изображены фрагмент стены Нижегородского кремля, собор во имя святого благоверного князя Александра Невского и Михайло-Архангельский собор, а на реверсе — герб Нижнего Новгорода с лавровой и дубовой ветвями.

Юбилейной медалью наградят нижегородцев — участников Великой Отечественной войны, обладателей орденов и медалей СССР за доблестный труд в период войны, тружеников тыла, а также жителей, внёсших значительный вклад в развитие города.

В январе 2020 года в День прорыва блокады Ленинграда Путин  впервые вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

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