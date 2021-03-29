Путин учредил юбилейную медаль в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«В ознаменование 800-летия города Нижнего Новгорода постановляю учредить юбилейную медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода», — говорится в указе.

Медаль будет изготовлена из латуни, на лицевой стороне будут изображены фрагмент стены Нижегородского кремля, собор во имя святого благоверного князя Александра Невского и Михайло-Архангельский собор, а на реверсе — герб Нижнего Новгорода с лавровой и дубовой ветвями.

Юбилейной медалью наградят нижегородцев — участников Великой Отечественной войны, обладателей орденов и медалей СССР за доблестный труд в период войны, тружеников тыла, а также жителей, внёсших значительный вклад в развитие города.

В январе 2020 года в День прорыва блокады Ленинграда Путин впервые вручил первые четыре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».