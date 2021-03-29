Лётчики Курского авиаполка провели учения в Карелии

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Лётчики Курского истребительного авиационного полка провели учения в Карелии.
Лётчики Курского авиаполка провели учения в Карелии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе тренировок на полигоне Ладога экипажи тяжёлых многоцелевых истребителей Су-30СМ ликвидировали воздушные цели условного противника на высоте 8 тыс. метров.

Также были отработаны приёмы по перехвату самолётов и принуждению к посадке, ведению наступательного и оборонительного воздушного боя.

В манёврах приняли участие около 100 военнослужащих. Общее полётное время составило около 20 часов.

Ранее Nation News сообщал, что в Каспийском море прошли учения ЮВО.

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