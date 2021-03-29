Эксперты назвали средний размер автокредита в России в феврале

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в феврале 2021 года средний размер автокредита в России составил 980,9 тыс. рублей, что на 20,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом пишут «Известия».

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах России был отмечен в Москве (1497,0 тыс. рублей), Московской области (1221,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (1176,8 тыс. рублей), Краснодарском крае (1081,3 тыс. рублей), а также в Ленинградской области (1023,7 тыс. рублей).

По сравнению с февралём прошлого года наибольший рост данного показателя в феврале 2021-го продемонстрировали Кемеровская область (рост на 77,9%), Республика Татарстан (+26,9%), а также Омская (+23,9%), Самарская (+23,5%) и Ульяновская (+21,7%) области.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со ставками по кредитам в России.