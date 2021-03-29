В Росавиации сообщили о сокращении пассажиропотока в аэропортах Москвы
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
На международных линиях сокращение отмечается на уровне 82,6% (до 1 млн), на внутренних — на 12,8%, до 6,3 млн.
За указанные два месяца аэропорт Шереметьево снизил перевозки на 59,7%, до 2,6 млн пассажиров, Домодедово — на 30,8% до 2,7 млн, Внуково — на 33,7%, до 2 млн.
В феврале аэропорты Москвы сократили перевозки на 45,2%, до 3,5 млн. Число пассажиров международных рейсов снизилось на 81%, до 550 тыс., внутренних — на 15%, почти до 3 млн.
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