В Росавиации сообщили о сокращении пассажиропотока в аэропортах Москвы

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По данным Росавиации, пассажиропоток московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково в январе — феврале нынешнего года снизился на 45,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года, составив 7,4 млн человек.
В Росавиации сообщили о сокращении пассажиропотока в аэропортах Москвы
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

На международных линиях сокращение отмечается на уровне 82,6% (до 1 млн), на внутренних — на 12,8%, до 6,3 млн.

За указанные два месяца аэропорт Шереметьево снизил перевозки на 59,7%, до 2,6 млн пассажиров, Домодедово — на 30,8% до 2,7 млн, Внуково — на 33,7%, до 2 млн.

В феврале аэропорты Москвы сократили перевозки на 45,2%, до 3,5 млн. Число пассажиров международных рейсов снизилось на 81%, до 550 тыс., внутренних — на 15%, почти до 3 млн.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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