В Подмосковье свыше 200 тысяч жителей получат рассрочку оплаты счетов за отопление

Свыше 200 тыс. жителей Московской области получат рассрочку на погашение доначислений за отопление.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Министерства ЖКХ региона.

Рассрочку получат жители 18 городских округов Подмосковья (67 тыс. лицевых счетов).

В ведомстве уточнили, что общую сумму доначислений в графе «Перерасчёты» в платёжке поделят на три равные части. Для этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв дал поручение областному Министерству ЖКХ снизить финансовую нагрузку на жителей по оплате коммунальных услуг, обеспечить рассрочку для оплаты доначислений без пени на три месяца.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», долги жителей Кубани за газ выросли на 70 млн рублей за февраль.