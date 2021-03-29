Экспертный совет премии «За верность науке» в 2021 году выберет лауреатов по десяти номинациям

Замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина в ходе заседания оргкомитета ежегодной премии в сфере медиа за популяризацию научных достижений и поддержку престижа научной деятельности сообщила, что экспертный совет всероссийской премии «За верность науке» в 2021 году выберет лауреатов по десяти номинациям.

Об этом пишет Life.ru.

Первый блок — «Лучшее научно-популярное СМИ», который включает в себя четыре номинации (программа о науке на радио и на ТВ, лучшее периодическое издание и электронное СМИ на ту же тематику).

Следующие номинации — «Лучший научно-просветительский проект года» и «Лучший проект о науке среди зарегистрированных СМИ и в социальных сетях».

Организаторами также предусмотрена специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий. Будут и специальные номинации, например, за освещение Года науки и технологий в России, в поддержку защиты исторической правды и другие.

Премия «За верность науке» учреждена в России 2014 году.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе заседания оргкомитета премии заявил, что необходимо объединить усилия вузов и научных организаций для популяризации науки.

«Я хотел бы отметить, что на разных площадках отмечается необходимость объединить усилия университетов и научных организаций, экспертов научного сообщества, чтобы больше говорить о вкладе науки в развитие общества, государства, популяризировать научные достижения», — рассказал он.

По его мнению, эта премия — пример того, как можно и нужно двигаться в направлении популяризации науки. Министр также отметил, что в России есть выдающиеся достижения, но из-за недостатка популяризации возникает ощущение, «что мы где-то отстаём, недорабатываем, теряем фронтиры».

«Хочу пожелать успехов всем участникам этого конкурса и выразить признательность нашему министерству, которое поддерживает эту хорошую и очень нужную традицию», — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», молодые учёные из Петербурга получили премию президента России.