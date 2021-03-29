Булаев переизбран заместителем председателя ЦИК
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«За Николая Ивановича Булаева проголосовали 13 человек», — цитирует ТАСС председателя счётной комиссии Евгения Шевченко.
Кроме того, сообщалось, что Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома России, а секретарём ЦИК избрана экс-сотрудница администрации президента России Наталья Бударина.
19 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии.