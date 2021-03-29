Булаев переизбран заместителем председателя ЦИК

Короткая ссылка
Заместитель председателя прошлого состава Центризбиркома России Николай Булаев избран зампредом в действующий состав ЦИК.
Булаев переизбран заместителем председателя ЦИК
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«За Николая Ивановича Булаева проголосовали 13 человек», — цитирует ТАСС председателя счётной комиссии Евгения Шевченко.

Кроме того, сообщалось, что Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома России, а секретарём ЦИК избрана экс-сотрудница администрации президента России Наталья Бударина.

19 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить