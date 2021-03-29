Булаев переизбран заместителем председателя ЦИК

Заместитель председателя прошлого состава Центризбиркома России Николай Булаев избран зампредом в действующий состав ЦИК.

«За Николая Ивановича Булаева проголосовали 13 человек», — цитирует ТАСС председателя счётной комиссии Евгения Шевченко.

Кроме того, сообщалось, что Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома России, а секретарём ЦИК избрана экс-сотрудница администрации президента России Наталья Бударина.

19 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии.