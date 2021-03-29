Митрополит Иларион рассказал о своей работе

Короткая ссылка
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион в фильме «Иларион.doc» на канале RT Россия рассказал о своей работе и служении.
Митрополит Иларион рассказал о своей работе
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Зрители узнают, как Иларион совершает службу и беседует с прихожанами, проводит заседание Межрелигиозного совета России, оказывает покровительство Биеннале христоцентричного искусства и Международному конкурсу композиторов христианской духовной музыки.

Митрополит расскажет, как пришёл к церковному служению и выбрал духовную семинарию вместо консерватории, а также о своих отношениях с религией и музыкой.

Полная версия фильма «Иларион.doc» — на канале RT Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить