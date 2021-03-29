Митрополит Иларион рассказал о своей работе
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
Зрители узнают, как Иларион совершает службу и беседует с прихожанами, проводит заседание Межрелигиозного совета России, оказывает покровительство Биеннале христоцентричного искусства и Международному конкурсу композиторов христианской духовной музыки.
Митрополит расскажет, как пришёл к церковному служению и выбрал духовную семинарию вместо консерватории, а также о своих отношениях с религией и музыкой.
Полная версия фильма «Иларион.doc» — на канале RT Россия.