В Общественном совете по развитию такси прокомментировали ситуацию с ценами

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова прокомментировала ситуацию с ценами.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков.

По её прогнозу, увеличение тарифов на поездки может составить 5 — 10%.

Представители таксопарков на Дальнем Востоке, в Центральной России и на Урале через Общественный совет рассказали, что на данный момент расценки у них с 2020 года не изменились, за исключением временных повышенных коэффициентов, связанных с погодой.

В Приморском крае с начала 2021 года цены на такси увеличились в несколько раз, отметили в совете.

Ранее председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с ценами на такси в снегопад.