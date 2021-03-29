В Общественном совете по развитию такси прокомментировали ситуацию с ценами

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова прокомментировала ситуацию с ценами.
В Общественном совете по развитию такси прокомментировали ситуацию с ценами
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет однозначную реакцию со стороны перевозчиков.

По её прогнозу, увеличение тарифов на поездки может составить 5 — 10%.

Представители таксопарков на Дальнем Востоке, в Центральной России и на Урале через Общественный совет рассказали, что на данный момент расценки у них с 2020 года не изменились, за исключением временных повышенных коэффициентов, связанных с погодой.

В Приморском крае с начала 2021 года цены на такси увеличились в несколько раз, отметили в совете.

Ранее председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ситуацию с ценами на такси в снегопад.

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