Глава Роснедр оценил природоохранный комплекс мер добывающих компаний

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв рассказал о мерах по снижению воздействия на окружающую среду компаний, добывающих природные ресурсы, на фоне глобального потепления.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.

«Повысить эффективность использования всё тех же нефти, газа, угля с целью снижения выбросов можно уже сейчас. Например, на Центральной комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья мы уделяем особое внимание повышению утилизации попутного нефтяного газа до максимальных показателей. Недропользователями взят курс на снижение количества факельных установок по сжиганию попутного нефтяного газа», — сказал Евгений Киселёв.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Андрей Киселёв в беседе со «Взглядом» оценил последствия изменения климата.