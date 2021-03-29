Песков рассказал о привычках шутить друг над другом в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии 1 апреля рассказал, что в администрации Кремля «ещё как» принято шутить.
Песков рассказал о привычках шутить друг над другом в Кремле
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. В беседе с журналистами Песков ответил на вопрос, принято ли в администрации президента шутить друг над другом.

«Ещё как», — сказал он.

Он не стал рассказывать, как именно сотрудники администрации шутят, но отметил, что «по-человечески».

На вопрос, шутил ли российский лидер Владимир Путин над ним, Песков ответил, что «он это делает постоянно».

В апреле 2019 года Песков во время общения с журналистами в шутку прокомментировал рабочий график фразой: «Он же Путин, он не спит, он работает».

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