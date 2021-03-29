В Подмосковье задержана супружеская пара по подозрению в убийстве 17-летней давности
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
«По версии следствия, летом 2004 года злоумышленники вместе с двумя сообщниками спланировали убийство другой супружеской пары. На следующий день они осуществили задуманное. Расправившись с женщиной, фигуранты сбросили её тело в реку в подмосковной деревне Афинеево. Затем в деревне Апрелевка они совершили убийство её мужа и избавились от тела аналогичным способом», — рассказала Волк.
Она уточнила, что один из подельников супружеской пары в 2005 году приговором Московского областного суда был осуждён к 15 годам лишения свободы. Ещё один сообщник в настоящее время находится в федеральном розыске.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском крае раскрыто убийство десятилетней давности.