В Подмосковье задержана супружеская пара по подозрению в убийстве 17-летней давности

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Мужа и жену задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве другой супружеской пары, которое произошло более 17 лет назад.
В Подмосковье задержана супружеская пара по подозрению в убийстве 17-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

«По версии следствия, летом 2004 года злоумышленники вместе с двумя сообщниками спланировали убийство другой супружеской пары. На следующий день они осуществили задуманное. Расправившись с женщиной, фигуранты сбросили её тело в реку в подмосковной деревне Афинеево. Затем в деревне Апрелевка они совершили убийство её мужа и избавились от тела аналогичным способом», — рассказала Волк.

Она уточнила, что один из подельников супружеской пары в 2005 году приговором Московского областного суда был осуждён к 15 годам лишения свободы. Ещё один сообщник в настоящее время находится в федеральном розыске.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском крае раскрыто убийство десятилетней давности.

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