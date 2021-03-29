В Подмосковье задержана супружеская пара по подозрению в убийстве 17-летней давности

Мужа и жену задержали в Подмосковье по подозрению в убийстве другой супружеской пары, которое произошло более 17 лет назад.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

«По версии следствия, летом 2004 года злоумышленники вместе с двумя сообщниками спланировали убийство другой супружеской пары. На следующий день они осуществили задуманное. Расправившись с женщиной, фигуранты сбросили её тело в реку в подмосковной деревне Афинеево. Затем в деревне Апрелевка они совершили убийство её мужа и избавились от тела аналогичным способом», — рассказала Волк.

Она уточнила, что один из подельников супружеской пары в 2005 году приговором Московского областного суда был осуждён к 15 годам лишения свободы. Ещё один сообщник в настоящее время находится в федеральном розыске.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Пермском крае раскрыто убийство десятилетней давности.