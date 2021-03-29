В Москве арестован мужчина, склонявший через соцсети подростков к руфингу

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В Москве ведётся расследование уголовного дела в отношении мужчины, склонявшего подростков через социальные сети к смертельно опасным занятиям, таким как руфинг.
В Москве арестован мужчина, склонявший через соцсети подростков к руфингу
  • РИА Новости

Как отмечается на сайте ГСУ СК по городу Москве, Никите Лебедеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство).

Как полагает следствие, обвиняемый манипулировал сознанием подростка, подвергая его жизнь опасности.

По версии следствия, Лебедев не позднее января 2015 года в ходе личных и групповых переписок в соцсетях с несовершеннолетними вовлекал подростков в совершение опасных для их жизни и здоровья действий.

Путём уговоров и обещаний моментального безналичного денежного вознаграждения он призывал детей участвовать в распространённой среди молодёжи субкультуре руфинг.

В настоящее время мужчина арестован.

Главное следственное управление по городу Москве во взаимодействии с подразделениями МВД России продолжает устанавливать иные возможные эпизоды преступной деятельности и всех потерпевших от действий обвиняемого.

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