В Омской области рассказали о результатах проверок по соблюдению масочного режима

В Омской области за минувшую неделю на 11 человек составили административные протоколы за нахождение без масок в общественном транспорте.

Как сообщает Gorod55, Министерство региональной безопасности опубликовало результаты проверок, которые прошли на прошлой неделе.

За всё время с момента введения режима на водителей завели 287 административных дел, на пассажиров — 346. Ещё 34 протокола составили на перевозчиков.

В торговых центрах, кафе и ресторанах также выявили 117 граждан без масок. Всего было зафиксировано 6236 нарушений.

За всё время на физлиц составили 12 487 протоколов на сумму 16 804 370 рублей. Также суды оштрафовали 336 предпринимателей и юрлиц на 7 755 300 рублей.

Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.