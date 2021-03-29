Памфилову и Курдюмова выдвинули на пост председателя ЦИК

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Члены нового состава Центральной избирательной комиссии России, собравшиеся на своё первое заседание, выдвинули на пост председателя ЦИК Эллу Памфилову, занимавшую эту должность в прошлом составе комиссии, и Александра Курдюмова.
Памфилову и Курдюмова выдвинули на пост председателя ЦИК
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что кандидатуру Памфиловой представила член ЦИК Людмила Маркина. Курдюмов выдвинул себя сам.

Сообщается, что на этом заседании избирается новое руководство комиссии — председатель, зампред и секретарь Центризбиркома. Их изберут тайным голосованием.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов нового состава Центральной избирательной комиссии.

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