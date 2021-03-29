Памфилову и Курдюмова выдвинули на пост председателя ЦИК

Члены нового состава Центральной избирательной комиссии России, собравшиеся на своё первое заседание, выдвинули на пост председателя ЦИК Эллу Памфилову, занимавшую эту должность в прошлом составе комиссии, и Александра Курдюмова.

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РИА Новости