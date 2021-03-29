Власти Москвы рассказали о планах по увеличению числа резидентных парковок

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Власти Москвы до конца года увеличат количество резидентных парковок в три раза — до 1 тыс. парковочных мест, сообщила начальник управления развития парковочного пространства Департамента транспорта Мария Майорова.
Власти Москвы рассказали о планах по увеличению числа резидентных парковок
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«С 5 апреля на 29 улицах в разных районах Москвы появится более 229 парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений», — цитирует РИА Новости заявление Майоровой.

Она сообщила, что сейчас на рассмотрение поступило более 250 заявок на организацию резидентных мест. Наиболее проблемные места возникают там, где высокая цена на парковку не позволяет обеспечить наличие свободных парковочных мест.

«После того как мы получаем заявку, мы, естественно, выезжаем на место, оцениваем загруженность вблизи указанного места... Как правило, большая часть обращений поддерживается», — отметила Майорова.

Ранее сообщалось, что тарифы на платные парковки повысятся с 5 апреля на 193 участках улиц Москвы с загрузкой 96% и более.

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