В Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки

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Сурки первыми проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке.
В Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт столичной мэрии.

«В этом году все животные спали дольше обычного из-за холодной и снежной зимы. Например, сурки обычно просыпаются в первую неделю марта. Однако в этот раз они не торопились покидать уютную нору», — рассказали в зоопарке.

Сурки впали в спячку в середине сентября.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке родился детёныш сычуаньского такина. Данный вид занесён в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению.

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