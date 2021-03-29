В Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки

Сурки первыми проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт столичной мэрии.

«В этом году все животные спали дольше обычного из-за холодной и снежной зимы. Например, сурки обычно просыпаются в первую неделю марта. Однако в этот раз они не торопились покидать уютную нору», — рассказали в зоопарке.

Сурки впали в спячку в середине сентября.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Московском зоопарке родился детёныш сычуаньского такина. Данный вид занесён в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению.