Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились
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Cоответствующие изменения в уставе партии «Справедливая Россия» зарегистрированы в Министерстве юстиции России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
«Юридические формальности объединения трёх партий на основе «Справедливой России» завершены», — сообщил Миронов.
В конце января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении.