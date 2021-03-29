Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились

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Сергей Миронов объявил об официальном объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России».
Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Cоответствующие изменения в уставе партии «Справедливая Россия» зарегистрированы в  Министерстве юстиции России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Юридические формальности объединения трёх партий на основе «Справедливой России» завершены», — сообщил Миронов.

В конце января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении.

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