Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились

Сергей Миронов объявил об официальном объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России».

Cоответствующие изменения в уставе партии «Справедливая Россия» зарегистрированы в Министерстве юстиции России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Юридические формальности объединения трёх партий на основе «Справедливой России» завершены», — сообщил Миронов.

В конце января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении.