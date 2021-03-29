В Томской области 170 млн рублей выделили на охрану лесов от пожаров

Короткая ссылка
Около 170 млн рублей направит в текущем году Томская область на охрану лесных массивов от пожаров.
В Томской области 170 млн рублей выделили на охрану лесов от пожаров
  • РИА Новости

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.

«Всего в 2021 году на охрану лесов от пожаров Томская область получит из бюджетов всех уровней 169,5 млн рублей», — сообщили в региональной администрации.

По словам начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Артёма Конева, в регионе дополнительно выделено 4 млн рублей на обновление системы раннего обнаружения пожаров в наземной зоне — видеонаблюдение.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в лесопожарные формирования области поступят новая техника, пожарное оборудование и средства предупреждения на 98,9 млн рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить