В Томской области 170 млн рублей выделили на охрану лесов от пожаров

Около 170 млн рублей направит в текущем году Томская область на охрану лесных массивов от пожаров.

Об этом пишет vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.

«Всего в 2021 году на охрану лесов от пожаров Томская область получит из бюджетов всех уровней 169,5 млн рублей», — сообщили в региональной администрации.

По словам начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Артёма Конева, в регионе дополнительно выделено 4 млн рублей на обновление системы раннего обнаружения пожаров в наземной зоне — видеонаблюдение.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в лесопожарные формирования области поступят новая техника, пожарное оборудование и средства предупреждения на 98,9 млн рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению лесов.