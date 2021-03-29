В России создадут базу цифровых профилей иностранцев

Единая информационная платформа учета иностранных граждан, включающая их цифровые профили, будет создана в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России, это позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.

Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

Иностранцы с помощью цифрового профиля смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать своё обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться информационными сервисами.