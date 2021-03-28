В «Роскосмосе» назвали выдумками информацию о скорой отставке Рогозина

Информация в интернете о якобы скорой отставке главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина не соответствует действительности, заявили в пресс-службе госкорпорации.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — приводит сообщение ТАСС.

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв, в свою очередь, опроверг информацию о намерении Рогозина пойти на выборы в Госдуму в 2021 году от политсилы.

«Это даже не обсуждалось, могу прямо сказать. Это информация, не соответствующая действительности, это 100%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщили, что Рогозин якобы в ближайшее время покинет свой пост, который может занять один из заместителей министра обороны России.