В «Роскосмосе» назвали выдумками информацию о скорой отставке Рогозина
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«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — приводит сообщение ТАСС.
Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв, в свою очередь, опроверг информацию о намерении Рогозина пойти на выборы в Госдуму в 2021 году от политсилы.
«Это даже не обсуждалось, могу прямо сказать. Это информация, не соответствующая действительности, это 100%», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщили, что Рогозин якобы в ближайшее время покинет свой пост, который может занять один из заместителей министра обороны России.