Внешнее освещение Кремля в Москве отключили в ходе «Часа Земли»

В Москве в 20:30 в рамках акции «Час Земли» отключили подсветку Кремля, здания Совета Федерации, правительства России и ряда других объектов. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что, в частности, была отключена подсветка ГУМа, ЦУМа, подсветка в парке «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники».

В мэрии сообщили, что более 2 тыс. зданий столицы останутся без подсветки в течение часа.

Глава WWF России Дмитрий Горшков во время мероприятий, посвящённых акции в Москве, заявил, что «тема этого «Часа Земли» — это открытость информации о состоянии окружающей среды».

«События 2020 года показали нам, что может происходить, если информация предоставляется недостоверной или не предоставляется вообще», — сказал Горшков.

В свою очередь, глава Минприроды Александр Козлов отметил, что «эта акция направлена не на то, чтобы свет отключить».

«В ней участвуют миллионы людей по всему миру, которые переживают за то, что происходит с нашей Землёй, что будет завтра, что останется нашим детям», — пояснил министр.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петербурге в «Час Земли» отключат подсветку более 40 зданий и мостов.