В Петербурге рассказали о поставках вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
В администрации губернатора Санкт-Петербурга рассказали о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Петербурге рассказали о поставках вакцин от коронавируса
  • Reuters

«На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга сегодня поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 53 600 доз», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что это уже третья партия, поступившая в город на этой неделе: 23 марта в город поступило 39 200 доз вакцины, 26 марта — 9 тыс. Всего за неделю в Санкт-Петербург поступило 101 800 доз вакцины.

Ранее стало известно, что в Московской области жителям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, раздадут специальные значки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить