В Петербурге рассказали о поставках вакцин от коронавируса

В администрации губернатора Санкт-Петербурга рассказали о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

«На Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга сегодня поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 53 600 доз», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что это уже третья партия, поступившая в город на этой неделе: 23 марта в город поступило 39 200 доз вакцины, 26 марта — 9 тыс. Всего за неделю в Санкт-Петербург поступило 101 800 доз вакцины.

Ранее стало известно, что в Московской области жителям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, раздадут специальные значки.