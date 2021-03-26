Путин поддержал идею о проведении хакатонов по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении серии хакатонов и образовательных лекций по искусственному интеллекту на базе платформы АНО «Россия – страна возможностей».

Во время заседания АНО «Россия – страна возможностей» магистрант НИУ СПб ВШЭ, победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольга Лавриченко призвала президента поддержать идею развития и популяризации проектов в области искусственного интеллекта, провести хакатоны по этому направлению, а также запустить курс лекций для формирования высококвалифицированного кадрового резерва.

Путин отметил, что искусственный интеллект является особым направлением в работе российских властей. Он отметил, что правительство постоянно поддерживает направление развития.

«И не только поддерживает теоретически, у нас целая программа по развитию искусственного интеллекта. Надеюсь, наши компании поддержат», — сказал Путин, выразив уверенность, что направление продолжит активно развиваться.

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко прокомментировал идею хакатонов по искусственному интеллекту.

«Уверен, эта сфера имеет огромный потенциал для внедрения цифровых технологий в образовательные, медицинские услуги, упрощения и повышения эффективности бюрократических процедур, а также развития конкурентоспособных ИТ-кадров и создания новых рабочих мест», — сказал он.

Ранее Путин принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».