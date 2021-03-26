Инфекционист дал прогноз по ограничениям из-за коронавируса

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Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в эфире радиостанции «Вести FM» дал прогноз по ограничениям из-за коронавируса.
Инфекционист дал прогноз по ограничениям из-за коронавируса
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Я думаю, что ближайшие год — два нужно будет соблюдать определённые ограничительные меры, и осторожность при путешествиях в том числе. Даже когда будут привиты 60% населения страны, потому что вирус может меняться. В теории иммунитет против одного варианта вируса может оказаться неэффективным от другого, но пока это не так», — цитирует РИА Новости Чуланова.

Согласно данным на 26 марта, за сутки в России выявлено 9167 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 501 859 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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