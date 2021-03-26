Эксперт рассказала о признаках непрофессионального психолога

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Психолог Анна Хныкина рассказала о признаках непрофессионального психолога.
Эксперт рассказала о признаках непрофессионального психолога
  • Reuters

«Первый и самый главный признак, который указывает на то, что вы, вероятно, попали в руки непрофессионала, — когда психолога на приёме больше, чем вас самих», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, хороший психолог не даёт советов и рекомендаций, поскольку это не коуч. Хныкина считает, что хороший психолог как бы идёт за клиентом, но не ведёт его за собой.

«Любая потеря психологом нейтральности на приёме говорит о его непрофессионализме: никаких насмешек, криков, агрессии и т. д.», — отметила эксперт.

Как полагает Хныкина, психолог не вправе брать подарки, даже если это букет цветов или что-то недорогое и чисто символическое.

Она также подчеркнула, что всё, чем пациент делится с психологом на терапии, — это информация, которую тот не имеет права кому-то рассказывать.

«Я думаю, все понимают, что работа с психологом — это труд. Но как бы вам ни было сложно, всегда должен быть виден «свет в конце тоннеля», т. е. из кабинета специалиста в большинстве случаев выходят с чувством облегчения», — добавила эксперт.

Ранее причинный психолог Юлия Синютина в беседе с ФАН дала рекомендации по преодолению кризиса в семейных отношениях.

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