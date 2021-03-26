РКН требует снять ограничения с фильма о Ржевской битве на YouTube

Роскомнадзор вновь потребовал снять ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес компании Google LLC повторное требование в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне», наложенные видеохостингом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 15 марта администрация YouTube отметила фильм как неприемлемый, а в ответ на требование РКН о снятии возрастных ограничений Google сообщил о наличии в видеозаписи контента, недопустимого для пользователей моложе 18 лет.

В письме в адрес администрации Google Роскомнадзор указывает на отсутствие в ленте информации, запрещённой для распространения среди детей, и соответствие видеоматериала возрастной категории «16+».

Ранее журналист Владимир Мамонтов прокомментировал возрастное ограничение фильма «Ржев. 500 дней в огне» на видеохостинге YouTube.