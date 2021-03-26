Лауреатами инициативы «Горячее сердце» в 2020 году стали представители девяти иностранных государств

По решению оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в 2020 году лауреатами стали 17 представителей Монголии, Белоруссии, Чехии, Таджикистана, Сербии, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Казахстана.

Из-за пандемии коронавируса церемонии награждения состоялись на родине зарубежных лауреатов.

Поддержку оказало Россотрудничество. Награждения были организованы в Российских центрах науки и культуры за рубежом.

Всего с октября 2020 года по февраль 2021 года прошло восемь мероприятий. В частности, в Душанбе награду получил старшеклассник Каримджони Вализоде, который спас двух сестёр, тонувших в реке Вахш.

В Белоруссии был награждён учащийся Новогрудского государственного аграрного колледжа Борис Пивень, который спас из ледяной воды озера Молодёжного тонувшую пожилую женщину.

Ранее kp.ru сообщало, что в Псковской области студента Ивана Степанова наградили дипломом и знаком фонда «Горячее сердце» за спасение шестилетнего мальчика, упавшего в воду и попавшего в водоворот.