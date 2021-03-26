Лауреатами инициативы «Горячее сердце» в 2020 году стали представители девяти иностранных государств
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Из-за пандемии коронавируса церемонии награждения состоялись на родине зарубежных лауреатов.
Поддержку оказало Россотрудничество. Награждения были организованы в Российских центрах науки и культуры за рубежом.
Всего с октября 2020 года по февраль 2021 года прошло восемь мероприятий. В частности, в Душанбе награду получил старшеклассник Каримджони Вализоде, который спас двух сестёр, тонувших в реке Вахш.
В Белоруссии был награждён учащийся Новогрудского государственного аграрного колледжа Борис Пивень, который спас из ледяной воды озера Молодёжного тонувшую пожилую женщину.
Ранее kp.ru сообщало, что в Псковской области студента Ивана Степанова наградили дипломом и знаком фонда «Горячее сердце» за спасение шестилетнего мальчика, упавшего в воду и попавшего в водоворот.