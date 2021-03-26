В подземном павильоне «Артека» создадут Музей Военно-морского флота
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Как передаёт «Крыминформ», об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проектной документацией, повторно рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланирована реконструкция здания, расположенного на территории международного детского центра «Артек». В подземном здании площадью 1816 кв. м оборудуют входной павильон на уровне кровли. Под главный вход отведут остеклённый входной тамбур, выполненный в виде многогранника», — сообщили в Главгосэкспертизе.
Реконструированное здание после завершения работ будет использовано для размещения Музея Военно-морского флота.
Как ранее сообщало ФАН, юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла времён Великой Отечественной войны.