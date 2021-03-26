В Росгвардии подвели итоги деятельности московских подразделений за пять лет
- РИА Новости
Как рассказал Воробьёв, ежедневно 1,5 тыс. сотрудников заступают на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
В состав главка входят подразделения вневедомственной охраны, сотрудники которой обеспечивают защиту более 190 тыс. объектов.
Ежесуточно более 430 экипажей вневедомственной охраны обеспечивают безопасность граждан, принимая участие в профилактике и пресечении преступности в городе.
На учёте подразделений лицензионно-разрешительной работы состоят около 400 тыс. владельцев гражданского оружия.
«Конечно же, мы принимаем активное участие в практических испытаниях новых видов техники, вооружения и новых технологий», — отметил Воробьёв.
Он добавил, что главной целью столичных подразделений Росгвардии является качественное выполнение задач по предназначению.