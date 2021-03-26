В Росгвардии подвели итоги деятельности московских подразделений за пять лет

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Начальник Главного управления Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьёв подвёл итоги деятельности столичных подразделений за пять лет.
В Росгвардии подвели итоги деятельности московских подразделений за пять лет
  • РИА Новости

Как рассказал Воробьёв, ежедневно 1,5 тыс. сотрудников заступают на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В состав главка входят подразделения вневедомственной охраны, сотрудники которой обеспечивают защиту более 190 тыс. объектов.

Ежесуточно более 430 экипажей вневедомственной охраны обеспечивают безопасность граждан, принимая участие в профилактике и пресечении преступности в городе.

На учёте подразделений лицензионно-разрешительной работы состоят около 400 тыс. владельцев гражданского оружия.

«Конечно же, мы принимаем активное участие в практических испытаниях новых видов техники, вооружения и новых технологий», — отметил Воробьёв.

Он добавил, что главной целью столичных подразделений Росгвардии является качественное выполнение задач по предназначению.

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