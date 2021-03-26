В Совете матерей прокомментировали ситуацию с неплательщиками алиментов

Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выразила мнение, что существующих на сегодняшний день мер воздействия на бывших супругов, не платящих алименты, недостаточно.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она заявила, что внимание президента России Владимира Путина к проблемам родителей-одиночек может помочь исправить ситуацию.

«Я считаю, что если уж президент посмотрел в сторону родителей-одиночек, сейчас точно тут начнётся правильное движение. Вероятно, решится совершенно неразрешимый вопрос с алиментами. Сейчас, конечно, их (неплательщиков алиментов. — RT) ищут уже все вместе — с факелами, коллекторами. Мужчин, которые не платят алименты, за границу не выпускают, права у них отбирают, уголовные дела против них заводят, но что-то как-то, видите, не работает. Ну отобрали права, от этого деньги-то не появились (у родителя, воспитывающего ребёнка. — RT)», — сказала Буцкая.

Как ранее сообщали «Известия», в России около 1,5 млн россиян числятся в списке невыездных из-за невыплаченных алиментов, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).