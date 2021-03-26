Власти Твери ввели режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки
- © РИА Новости / Георгий Зимарев
Об этом пишет tverigrad.ru.
В Твери перед паводком коммунальные службы займутся прочисткой ливневой канализации и дренажных канав. В случае подтоплений для откачки воды задействуют четыре насосные станции большой мощности.
Согласно данным экспертов Гидрометцентра России, возможны подтопления пониженных прибрежных частей ряда населённых пунктов. Это участок в районе деревни Фабрика и посёлка Максатиха на реке Молога в Максатихинском районе и участок на реке Обша в Белом.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане на подготовку к паводку потрачено более 1,8 млрд рублей.