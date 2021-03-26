В Ростовской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

Власти Ростовской области в текущем году намерены решить проблемы 1623 обманутых дольщиков.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные правительства региона.

С начала года помощь успели оказать 242 местным жителям. Всего с 2016 года помогли 3782 гражданам. Отмечается, что в реестр проблемных домов входят 92 здания. Больше всего их в Ростове, Таганроге и Азове.

«Работа по решению проблем людей ведётся по установленному плану. В регионе есть достаточно механизмов, чтобы помочь местным жителям», — заявил замглавы Минстроя региона Сергей Вифлянцев.

Отмечается, что завершить мероприятия по обеспечению прав дольщиков запланировано до конца 2024 года.

Ранее телеканал «360» сообщал о работе с обманутыми дольщиками Московской области.