В Ростовской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками

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Власти Ростовской области в текущем году намерены решить проблемы 1623 обманутых дольщиков.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на данные правительства региона.

С начала года помощь успели оказать 242 местным жителям. Всего с 2016 года помогли 3782 гражданам. Отмечается, что в реестр проблемных домов входят 92 здания. Больше всего их в Ростове, Таганроге и Азове.

«Работа по решению проблем людей ведётся по установленному плану. В регионе есть достаточно механизмов, чтобы помочь местным жителям», — заявил замглавы Минстроя региона Сергей Вифлянцев.

Отмечается, что завершить мероприятия по обеспечению прав дольщиков запланировано до конца 2024 года.

Ранее телеканал «360» сообщал о работе с обманутыми дольщиками Московской области.

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