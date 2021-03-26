Состоялся очередной этап конкурса «Авиадартс» для вертолётчиков ЗВО

Очередной этап конкурса «Авиадартс» в рамках отбора к Армейским международным играм состоялся в Западном военном округе (ЗВО).

Об этом сообщает Inforeactor.

В ходе испытаний оценивалась слаженность парной работы вертолётов. По условиям конкурса вертолёты должны были одновременно лечь на боевой курс и поразить все наземные цели в соответствующих квадратах полигона.

Победители второго этапа «Авиадартса» среди вертолётчиков ЗВО отправятся на всероссийский конкурс лётного мастерства.

Ранее Newinform сообщал, что расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.