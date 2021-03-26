Бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае
- © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
Как передаёт «ПолитЭксперт», с различных огневых позиций артиллеристы оттачивали умения боевой стрельбы из противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».
Перед военнослужащими стояла задача подготовить свои огневые позиции, правильно провести оборудование и маскировку выбранных огневых точек, после чего обнаружить и уничтожить выбранные цели.
Ранее Newinform сообщал, что расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.