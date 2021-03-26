Бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае

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Учения противотанкового подразделения десантно-штурмового горного соединения воздушно-десантных войск в Новороссийске прошли на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Десантники отработали противодействие бронетехнике условного противника.
Бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае
  • © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

Как передаёт «ПолитЭксперт», с различных огневых позиций артиллеристы оттачивали умения боевой стрельбы из противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

Перед военнослужащими стояла задача подготовить свои огневые позиции, правильно провести оборудование и маскировку выбранных огневых точек, после чего обнаружить и уничтожить выбранные цели.

Ранее Newinform сообщал, что расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.

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