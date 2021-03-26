На мать истощённой девочки, найденной в Подмосковье, заведено ещё одно дело

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении матери девочки, найденной в подмосковном Талдоме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольги Врадий.

«В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма). По данному факту следователем следственного отдела по Талдому возбуждено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — сообщила Врадий.

Ранее СК уже возбудил два уголовных дела в отношении матери найденного ребёнка: по ст. 117 («Истязание») и ст. 125 УК («Оставление в опасности»)».