Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан

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Президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитят от взыскания в рамках исполнительных производств средства, составляющие минимальный доход граждан.
Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан
  • kremlin.ru

«Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством России к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — сообщается на официальном сайте Кремля в перечне поручений по итогам встречи c лидерами думских фракций.

Кроме того, Путин рекомендовал разработать и принять проекты законов, предусматривающие развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения.

Ранее в Росстате рассказали о снижении числа безработных в России.

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