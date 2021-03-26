При пожаре в доме в Самарской области погибли три человека

В Самарской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, проинформировали в региональном главке МЧС России.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение домашних вещей в квартире многоквартирного жилого дома на площади 2 кв. м.», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 04:33 (мск) пожар ликвидирован на площади 2 кв. м.

В результате пожара погибли 3 человека — двое мужчин и женщина.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в Саратове двое детей погибли в результате пожара в квартире в многоэтажном доме.