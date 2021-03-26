В общежитии в Южно-Сахалинске нашли тела двух студентов

Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью двух студентов, тела которых были обнаружены в общежитии в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Сахалинской области.

«По факту смерти 18-ти и 19-ти летних студентов... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, тела двух молодых людей обнаружены в одной из секций общежития учебного заведения в Южно-Сахалинске.

По предварительным данным причиной смерти могла явиться электротравма.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Ранее в региональном главке СК России сообщили, что следователи проводят проверку по факту смерти в общежитии Тамбовского государственного университета имени Державина студента из Египта.