В АТОР оценили ситуацию с ценами на туры

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил ситуацию с ценами на туры.
В АТОР оценили ситуацию с ценами на туры
  • Pixabay

«Это естественное рыночное условие, цены корректируются все последние годы, в среднем каждый год на 10—15%. Инфляцию никто не отменял, транспортные расходы растут», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, чем больше будет открыто границ, тем ниже будут цены.

«Конечно, в такой ситуации люди путешествуют не в 120, а в очень ограниченный круг стран», — отметил Горин.

Ранее профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы программы туристического кешбэка.

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