Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».
Шойгу и Калинин обсудили разработку проекта цифровой экосистемы производства вооружений и военной техники.
Калинин также рассказал министру о своём участии в конкурсе и о своих карьерных целях.
Он отметил, что конкурс дал ему базу для профессионального роста.
«Благодаря общению с другими победителями конкурса, у меня сформировалось чёткое понимание, в каком направлении это необходимо делать», — добавил Калинин.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов возглавил департамент экономики Тюменской области.