Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России»

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Министр обороны Сергей Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России» — первым заместителем директора, исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Виктором Калининым.
Шойгу провёл встречу с одним из победителей конкурса «Лидеры России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Шойгу и Калинин обсудили разработку проекта цифровой экосистемы производства вооружений и военной техники.

Калинин также рассказал министру о своём участии в конкурсе и о своих карьерных целях.

Он отметил, что конкурс дал ему базу для профессионального роста.

«Благодаря общению с другими победителями конкурса, у меня сформировалось чёткое понимание, в каком направлении это необходимо делать», — добавил Калинин.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Максим Скворцов возглавил департамент экономики Тюменской области.

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