Эксперт прокомментировал идею бесплатного проезда школьников в общественном транспорте

Короткая ссылка
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал идею бесплатного проезда школьников в общественном транспорте.
Эксперт прокомментировал идею бесплатного проезда школьников в общественном транспорте
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Сразу скажу, что нынешний законопроект, который принят, не говорит, что дети ездят бесплатно, там будет установлена административная ответственность для родителей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Зотов, для учащихся во многих регионах предусмотрены школьные автобусы.

«Мы поддерживаем инициативы, которые говорят о том, что дети могут пользоваться бесплатным проездом. Эту инициативу стоит, наверное, поддерживать. Но за перевозки, за расходы кто-то должен отвечать», — добавил он.

Ранее зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) заявил в беседе с РИА Новости, что на следующей неделе внесёт законопроект о бесплатном проезде детей до 16 лет в общественном транспорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить