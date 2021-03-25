Эксперт прокомментировал идею бесплатного проезда школьников в общественном транспорте

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал идею бесплатного проезда школьников в общественном транспорте.

«Сразу скажу, что нынешний законопроект, который принят, не говорит, что дети ездят бесплатно, там будет установлена административная ответственность для родителей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Зотов, для учащихся во многих регионах предусмотрены школьные автобусы.

«Мы поддерживаем инициативы, которые говорят о том, что дети могут пользоваться бесплатным проездом. Эту инициативу стоит, наверное, поддерживать. Но за перевозки, за расходы кто-то должен отвечать», — добавил он.

Ранее зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) заявил в беседе с РИА Новости, что на следующей неделе внесёт законопроект о бесплатном проезде детей до 16 лет в общественном транспорте.