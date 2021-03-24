Власти Подмосковья рассказали об экологических решениях в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, одной из важнейших задач является ликвидация незаконных свалок, в том числе со строительным мусором.
«И самое главное — привести в порядок всё то, что волнует людей: озёра, леса. Чтобы не было несанкционированных свалок», — сказал он.
По его словам, запрос на чистое Подмосковье актуален как никогда.
«Всегда это было важно, но сейчас, учитывая большое количество отдыхающих, это особая тема», — добавил губернатор.
Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.