Власти Подмосковья рассказали об экологических решениях в регионе

Власти Московской области рассказали об экологических решениях в регионе.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, одной из важнейших задач является ликвидация незаконных свалок, в том числе со строительным мусором.

«И самое главное — привести в порядок всё то, что волнует людей: озёра, леса. Чтобы не было несанкционированных свалок», — сказал он.

По его словам, запрос на чистое Подмосковье актуален как никогда.

«Всегда это было важно, но сейчас, учитывая большое количество отдыхающих, это особая тема», — добавил губернатор.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.