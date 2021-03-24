Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами в российских отелях

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников прокомментировал ситуацию с ценами в российских гостиницах.

«Здесь цена зависит от того, что ехать больше некуда. Это ключевая причина. Заграница практически закрыта», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не появятся другие места отдыха, пока не будет конкурентного предложения.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы программы туристического кешбэка.