Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами в российских отелях

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Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников прокомментировал ситуацию с ценами в российских гостиницах.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами в российских отелях
  • РИА Новости

«Здесь цена зависит от того, что ехать больше некуда. Это ключевая причина. Заграница практически закрыта», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не появятся другие места отдыха, пока не будет конкурентного предложения.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила перспективы программы туристического кешбэка.

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