В РСТ прокомментировали ситуацию с Кипром
- РИА Новости
«Кипр — одно из самых популярных направлений, входящее в первую десятку, которое в сезон вполне могло бы дополнить Турцию. Там много хороших отелей», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, пока нет регулярной перевозки, туроператоры не могут формировать туры.
«Но мы надеемся, что сейчас в этом направлении пойдёт какое-то движение», — добавила Тюрина.
Ранее сообщалось, что Кипр открывает границы для всех российских туристов с 1 апреля.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.