В РСТ прокомментировали ситуацию с Кипром

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Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина прокомментировала ситуацию с Кипром.
В РСТ прокомментировали ситуацию с Кипром
  • РИА Новости

«Кипр — одно из самых популярных направлений, входящее в первую десятку, которое в сезон вполне могло бы дополнить Турцию. Там много хороших отелей», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, пока нет регулярной перевозки, туроператоры не могут формировать туры.

«Но мы надеемся, что сейчас в этом направлении пойдёт какое-то движение», — добавила Тюрина.

Ранее сообщалось, что Кипр открывает границы для всех российских туристов с 1 апреля.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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